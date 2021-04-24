Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Омский "Авангард" в овертайме обыграл ЦСКА со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Омский клуб проявил бойцовский характер, уйдя от поражения после неудачно сыгранного первого периода. Счет открыл на 10-й минуте Антон Слепышев, а спустя три минуты Максим Мамин удвоил преимущество армейцев.

Далее события развивались под диктовку "ястребов", в составе которых отличились Корбэн Найт (на 24-й минуте), Клим Костин (44-я минута) и Дамир Шарипзянов (56-я минута). ЦСКА смогло отыграться и перевести матч в овертайм благодаря шайбе Мэта Робинсона на 60-й минуте встречи.

В дополнительное время победу омичам принес точный бросок Павла Дедунова.

К сожалению белорусских любителей хоккея, во втором периоде травму получил белорусский игрок "Авангарда" Андрей Стась, который получил удар в голову от игрока ЦСКА Максима Шалунова. Нарушитель покинул площадку до конца матча получив удаление до конца матча. Белорусский хоккеист также не смог продолжать встречу и после матча был направлен в госпиталь для более детального обследования.-0-