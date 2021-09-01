Омский "Авангард" выиграл Кубок открытия в поединке чемпионата КХЛ

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" выиграл Кубок открытия в стартовом матче чемпионата КХЛ. Матч против ЦСКА завершился в пользу подопечных Боба Хартли со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе сибирского клуба обладателями трофея стали игроки сборной Беларуси Кирилл Готовец и Франсис Паре.

Игроков ЦСКА подвела недисциплинированность. Они оказались втроем против пятерых игроков соперника. Этой возможностью на четвертой минуте воспользовался "Авангард". Сергей Толчинский слева выполнил поперечную передачу на правый круг вбрасывания, откуда Петер Цегларик резким броском направил шайбу в ближний угол ворот. Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн перекрыть этот участок своих владений не успел. Таким образом, уроженец словацкой Жилины стал автором первого гола КХЛ сезона 2021/2022.

После перерыва ЦСКА постепенно захватил инициативу, не давая соперникам пауз и взяв шайбу под свой контроль. Однако игра первым номером не принесла москвичам дивидендов. В воротах "Авангарда" четко играл Шимон Грубец, сводя на нет все усилия соперников. Более того, ближе к середине периода игроки омской дружины освоились и, сделав ставку на контратаки, нанесли несколько разящих выпадов на ворота оппонентов. На сей раз в отличие от первого периода страж ворот ЦСКА был на месте.

В третьем периоде омичи увеличили разницу в счете. Армейский клуб был вынужден играть в меньшинстве после фола Антона Слепышева. Этим воспользовался Корбин Найт, которому ассистировали Петер Цегларик и Оливер Каски. Канадец, завершая усилия партнеров точным броском, не оставил шансов для вратаря москвичей на 48-й минуте игры.

ЦСКА ответил опасной атакой спустя две минуты. Однако шайба попала в перекладину. "Авангард" не стал медлить с третьим взятием ворот. На 52-й минуте встречи Петер Цегларик с подачи Корбина Найта оформил голевой дубль, сняв все вопросы относительно победителя матча. Прошло еще две минуты, и Корбин Найт стал автором своей второй шайбы в данном поединке, установив окончательный счет матча.-0-