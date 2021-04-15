Омский "Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" победил в решающем, седьмом, матче полуфинальной серии казанский "АК Барс" в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) и вышел в решающую стадию Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе омской дружины на лед выходили белорусские игроки Кирилл Готовец и Андрей Стась. За казанский клуб выступал Кристиан Хенкель. Однако они результативных баллов в данном поединке не набрали. У победителей в основное время отличились Кирилл Семенов, открывший счет на 11-й минуте, а также Оливер Каски (20-я минута) и Вилле Покка (50-я). "Ак Барс" ответил точными бросками Дмитрия Воронкова (13-я минута), Альберта Яруллина (35-я) и Артема Галимова (37-я).

В дополнительное время матча никто не хотел уступать, команды часто беспокоили вратарей друг друга, но больше повезло "ястребам", игрок которых Оливер Каски оформил голевой дубль и вывел свою команду в следующую стадию розыгрыша Кубка Гагарина. Таким образом, белорусский хоккеист Кристиан Хенкель в составе казанской дружины стал обладателем бронзовой медали чемпионата России.

Соперником "Авангарда" в финале будет ЦСКА, которому в шестиматчевом противоборстве удалось сломить сопротивление обидчиков минского "Динамо" из питерского СКА. Первый матч серии в споре за почетный трофей команды проведут 18 апреля в Москве.-0-