31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-ситуационный штаб создан на гребном канале в Заславле к II Европейским играм, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Во время тестовых соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые продлятся на водных дорожках комплекса до 2 июня, сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечивают контроль по недопущению проникновения на спортивное мероприятие посторонних лиц, проноса ими запрещенных предметов. Проводятся досмотровые мероприятия зрителей и участников соревнований, транспортных средств, обеспечивается охрана общественного порядка как внутри объекта, так и на прилегающей территории.

"На гребном канале начал работу оперативно-ситуационный штаб, в который входят представители всех заинтересованный ведомств: дирекции II Европейских игр, МВД, МЧС, здравоохранения и других. Учитывая особенности объекта, с внешней стороны водной глади нами также выставляются совместные с ОСВОД и МЧС наряды на плавсредствах. Помимо пеших нарядов привлекаем в том числе и мотопатрули Минского РУВД", - отметил заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома Николай Максимович.

На территории канала и контрольно-пропускных пунктах задействованы системы видеонаблюдения с возможностью аналитики информации, которые будут использованы в дальнейшем при функционировании республиканской системы мониторинга общественной безопасности. "При проведении тестовых соревнований у нас есть возможность еще раз отработать все вопросы, связанные с обеспечением порядка, и подойти со стопроцентной готовностью к проведению II Европейских игр", - отметил Николай Максимович.-0-

Фото Андрея Покумейко