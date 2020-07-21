Определен состав белорусских спортсменов на молодежный онлайн-турнир Кубка Европы по шашкам

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав белорусских спортсменов на первый онлайн-турнир Кубка Европы среди молодежи по шашкам-100, который пройдет с 1 по 8 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал член исполкома Белорусской федерации шашек Владислав Сплендер.

У парней до 26 лет выступят Алексей Куница, Владислав Валюк, Олег Чепа, Константин Норд, Юрий Тимонович, Андрей Молчан, Иван Трубников, Степан Дорошенко и Ростислав Лысюк. У девушек той же возрастной категории за награды престижного турнира поборются Анастасия Барышева, Александра Спирина, Мария Миронова, Полина Петрусева, Татьяна Денис и Виктория Николаева.

В возрасте до 19 лет Беларусь представят Юрий Тимонович, Андрей Молчан, Иван Трубников, Захар Шибаков, Тимофей Кутас, Степан Дорошенко, Евгений Жуковский, Никита Васько и Ростислав Лысюк. Среди девушек до 19 лет заявлены Яна Лазовик, Яна Якубович, Полина Козлова и Виктория Николаева.

Спортсмены выявят сильнейших также в возрасте до 16, 13 и 10 лет.

"Турниры Кубка Европы для каждой из категорий пройдут в разные дни. Европейская федерация таким образом дала возможность приобрести драгоценный опыт более юным участникам в старших возрастных группах", - сказал Владислав Сплендер.

Тестовые состязания состоятся 25 июля и начнутся в 18.00. На турнир заявлены более 600 игроков из 12 стран.

В это время проходит еще один престижный онлайн-турнир Кубка наций. Женская команда Беларуси с 11 баллами находится на пятом месте турнирной таблицы. Белорусская мужская команда по итогам двух матчей 1/8 финала уступила команде Гвинеи-Бисау и выбыла из турнира.-0-