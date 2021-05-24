Определен состав футбольной сборной Беларуси на июньские матчи

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на июньские спарринги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К товарищеским матчам со сборными Азербайджана и Сьерра-Леоне будут готовиться 23 футболиста:

вратари - Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов), Павел Павлюченко ("Рух", Брест) и Владислав Василючек ("Ислочь", Минский район);

защитники - Денис Поляков ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин ("Рух", Брест), Николай Золотов ("Колос", Ковалевка, Украина), Максим Швецов ("Динамо", Минск), Глеб Шевченко, Руслан Хадаркевич (оба - "Шахтер", Солигорск) и Игорь Заяц ("Гомель");

полузащитники - Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Максим Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Роман Юзепчук, Евгений Шевченко, Денис Гречихо (все - "Рух", Брест), Владислав Климович ("Динамо", Минск), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Дмитрий Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Евгений Березкин ("Лиепая", Латвия) и Павел Седько ("Динамо", Брест);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов) и Андрей Соловей ("Гомель").

Подопечные Георгия Кондратьева соберутся в Минске 30 мая. На 2 июня намечен товарищеский матч со сборной Азербайджана на столичном стадионе "Динамо", а 7 июня в Гродно белорусы проведут спарринг с командой Сьерра-Леоне.-0-