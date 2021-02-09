Определен состав сборной Беларуси на ЧМ-2021 по биатлону в Словении

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав сборной Беларуси на чемпионате мира - 2021 по биатлону, который стартует завтра в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах мужчин за медали планетарного форума поспорят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. В соревнованиях женщин ставка тренерского штаба национальной команды сделана на Динару Алимбекову, Ирину Кривко, Анну Сола, Елену и Ирину Кручинкиных.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Первым видом программы станет смешанная эстафета, которая пройдет в первый день состязаний и начнется в 17.00 по минскому времени. Кроме того, участникам чемпионата, среди которых стреляющие лыжники из Норвегии, Франции, Германии, России, Швейцарии, Италии, Финляндии, США, Украины, Австрии, Польши, Швеции, Чехии, Канады, Эстонии, Словении и других стран, предстоят спринтерские, индивидуальные и эстафетные гонки, пасьют и масс-старт.-0-