Определен состав сборной Беларуси по бадминтону на II Европейские игры

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по бадминтону назвал состав на II Европейские игры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

На представительном спортивном форуме в июне выступят в одиночном разряде Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская. В женском парном разряде также сыграют две эти опытные спортсменки. В смешанном парном разряде бороться за награды будет дуэт Алексей Конах / Кристина Силич.

Соревнования по бадминтону на II Европейских играх пройдут с 24 по 30 июня в спорткомплексе Falcon club. 160 спортсменов разыграют пять комплектов наград.-0-