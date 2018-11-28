Определен состав сборной Беларуси по баскетболу на матч квалификации ЧЕ-2021 со Швецией

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав сборной Беларуси по баскетболу на матч квалификации чемпионата Европы - 2021 со Швецией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.
Белорусскую команду представят: Виталий Лютыч, Девон Саддлер, Александр Семенюк, Дмитрий Полещук, Александр Кудрявцев, Алексей Тростинецкий, Кирилл Ситник, Никита Мещеряков, Артем Параховский, Александр Пустогвар, Андрей Рогозенко, Евгений Белянков. Матч начнется 29 ноября в 21.00 в Уппсале (Швеция).
После противостояния со шведами белорусская команда 2 декабря в гостях проведет матч против сборной Дании. Трансляции состязаний пройдут в прямом эфире на YouTube-канале ФИБА.
Белорусская команда занимает второе место в группе А. На первой позиции расположились игроки из Дании, на третьей строке рейтинга находятся шведские баскетболисты.
Во втором раунде квалификации принимают участие 12 команд. По итогам данного этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 пройдут четыре сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные дружины поборются за это право в третьем раунде.-0-
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