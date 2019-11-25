Определен состав сборной Беларуси по биатлону на этап юниорского Кубка IBU в Поклюке

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на этап юниорского Кубка IBU, который пройдет 12-15 декабря в Поклюке (Словения), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Среди белорусских спортсменов за награды соревнований поспорят Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Степан Данилов, Александр Мацкевич и Роман Чепыжов.

Также в состязаниях примут участие их партнерши по команде Наталья Карницкая, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Арина Яборова и Ольга Гаврилкина.-0-