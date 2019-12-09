Определен состав сборной Беларуси по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене и Кубка IBU в Риднау

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на этап Кубка IBU, который пройдет 12-15 декабря в Риднау (Италия), и этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия, 13-15 декабря), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

В Австрии участниками мужских соревнований станут Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский и Никита Лобастов. В состязаниях среди женщин ставка сделана на Динару Алимбекову, Ирину Кривко, Елену Кручинкину и Анну Солу.

В Италию отправятся Максим Воробей, Егор Казаринов, Дмитрий Лазовский и Виктор Кривко, а также Аделина Сабитова и Ирина Кручинкина.-0-