Определен состав сборной Беларуси по боксу на II Европейских играх

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по боксу назвал состав на II Европейские игры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

На ринг мультиспортивного форума выйдут Евгений Кармильчик (весовая категория 49 кг), Эмил Алиев (52 кг), Николай Шах (56 кг), Дмитрий Асанов (60 кг), Егор Курбанов (64 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Вадим Панков (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг), Виктор Чварков (свыше 91 кг).

У женщин за награды соревнований поборются Ольга Лущик (51 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Антонина Аксенова (69 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).

В состав резерва вошли Антон Наханьков (60 кг), Виталий Бондаренко (75 кг), Илья Воробьев (56 кг), Антон Черномаз (60 кг), Дмитрий Макаревич (свыше 91 кг), Дмитрий Дешкевич (60 кг), Алексей Дернов (75 кг), Александр Бутрим (52 кг), Виктор Дешкевич (75 кг), Глеб Синькевич (81 кг), Павел Бразовский (81 кг), Вазген Сафарьянц (64 кг), Рамил Алиев (52 кг), Александр Родионов (69 кг), Алексей Алферов, Дмитрий Доронин (свыше 91 кг), Яна Бурим (51 кг), Алина Вебер (69 кг) и Юлия Апанасович (54 кг).

Бокс входит в программу II Европейских игр в Минске. Во время мультиспортивного форума с 21 по 30 июня в столичном дворце спорта "Уручье" среди боксеров будет разыграно 15 комплектов медалей. За награды поспорят более 300 атлетов.-0-