Определен состав сборной Беларуси по боксу на турнир олимпийской квалификации в Лондоне

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по боксу определился с составом на турнир олимпийской квалификации, который пройдет 13-23 марта в Лондоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.
Среди белорусских парней за лицензии форума поспорят Антон Черномаз (весовая категория 57 кг), Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).
В состязаниях у девушек Беларусь представят Юлия Апанасович (51 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Стародуб (60 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).
Мировой отборочный турнир состоится 13-24 мая в Париже. В нем примут участие боксеры, не сумевшие завоевать лицензии на континентальных стартах.
Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 25 июля по 9 августа.-0-