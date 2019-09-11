Определен состав сборной Беларуси по борьбе на ЧМ в Казахстане

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав сборной Беларуси по борьбе на чемпионат мира, который пройдет 14-22 сентября в Нур-Султане (Казахстан), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы.

Среди представителей греко-римского стиля за награды мирового форума поборются Максим Кажарский (60 кг), Максим Негода (63 кг), Сослан Дауров (67 кг), Руслан Агамалыев (72 кг), Павел Лях (77 кг), Виктор Сосуновский (82 кг), Николай Стадуб (87 кг), Александр Грабовик (97 кг) и Павел Рудаков (130 кг).

В вольной борьбе выступят Владислав Андреев (57 кг), Андрей Бекренев (61 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Андрей Карпач (70 кг), Азамат Нуриков (74 кг), Мурад Гайдаров (79 кг), Али Шабанов (86 кг), Иван Янковский (92 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Виталий Песняк (125 кг).

У девушек на борцовский ковер выйдут Ксения Станкевич (50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Екатерина Гончар (59 кг), Кристина Федорашко (62 кг), Мария Мамошук (68 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

Председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов отметил, что подготовка национальной сборной прошла в штатном режиме. "Работа выполнена в полном объеме, атлеты к главному старту сезона подошли без травм. Все настроены на борьбу", - сказал он.

Александр Гуштын, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о возможном реванше с олимпийским чемпионом 2016 года Абдулрашидом Садулаевым, ответил, что в случае встречи на ковре сделает все, чтобы победить. По словам атлета, на планетарном форуме будет много других именитых спортсменов, которые составят сильную конкуренцию.

Чемпионат мира пройдет в спортивном комплексе "Барыс-Арена". Официальная церемония открытия запланирована на 15 сентября.

Участие в мировом форуме примут свыше 1 тыс. атлетов из 100 стран.

Турнир позволит спортсменам завоевать лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Их смогут получить шестеро лучших в каждом из стилей олимпийских категорий.-0-