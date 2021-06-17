Определена структура проведения чемпионата и Кубка России по волейболу

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Структура проведения мужской и женской волейбольных суперлиг, а также Кубка России сезона 2021/2022 утверждена на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

Регулярный чемпионат женской суперлиги, в котором участвует столичная "Минчанка", пройдет с 3 октября 2021 года по 9 апреля 2022-го. Матчи плей-офф 1/8 и 1/4 финала состоятся 14, 17 и 20 апреля, полуфинальные игры - 24, 27 и 30 апреля. На всех стадиях игр на выбывание до финала серии будут длиться до двух побед. Встречи финальной серии до трех викторий пройдут 3, 4, 8 и, если понадобится, 9 и 12 мая следующего года.

Решающий этап мужской суперлиги пройдет с 4 по 8 мая 2022 года на московской арене в Петровском парке. Предварительный этап продлится с 2 октября 2021 года по 16 апреля 2022 года, квалификационный этап плей-офф состоится 20, 24 и 27 апреля.

Что касается розыгрыша Кубка России среди мужских команд, в котором поучаствует солигорский "Шахтер", то предварительный этап турнира стартует 6-12 сентября 2021 года. Второй тур состоится 20-26 сентября. Полуфинальный этап запланирован на 25-28 ноября, а "Финал четырех" на 25-26 декабря 2021 года.

Кубок России среди женских дружин с участием "Минчанки" стартует 13-19 сентября, полуфиналы намечены на 20-23 октября. Решающая стадия турнира в формате "Финала четырех" запланирована на 26-27 декабря 2021 года.

Суперкубок России среди мужских команд будет разыгран 9 октября в Москве, среди женских - 10 октября 2021 года в Калининграде.-0-