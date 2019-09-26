Определено расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею в Минске (D-1А), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт IIHF.
Белорусские хоккеисты сыграют за право оказаться в элитном дивизионе данной возрастной группы со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Состязания примет "Чижовка-Арена" с 9 по 15 декабря.
9 декабря: Беларусь - Австрия, 19:30;
10 декабря: Беларусь - Латвия, 19:30;
12 декабря: Беларусь - Норвегия, 19:30;
13 декабря: Беларусь - Словения, 19:30;
15 декабря: Беларусь - Дания, 19:30.
Победители турнира сыграют в элитном дивизионе молодежного хоккея в 2020 году. Беларусь получила право принять молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе весной этого года.-0-