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26 сентября 2019, 19:43

Определено расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею

"Чижовка-Арена". Фото из архива
"Чижовка-Арена". Фото из архива

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею в Минске (D-1А), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт IIHF.

Белорусские хоккеисты сыграют за право оказаться в элитном дивизионе данной возрастной группы со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Состязания примет "Чижовка-Арена" с 9 по 15 декабря.

9 декабря: Беларусь - Австрия, 19:30;

10 декабря: Беларусь - Латвия, 19:30;

12 декабря: Беларусь - Норвегия, 19:30;

13 декабря: Беларусь - Словения, 19:30;

15 декабря: Беларусь - Дания, 19:30.

Победители турнира сыграют в элитном дивизионе молодежного хоккея в 2020 году. Беларусь получила право принять молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе весной этого года.-0-

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