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24 января 2020, 19:39

Определено расписание товарищеских матчей хоккейной сборной Беларуси накануне ЧМ-2020

Фото Guntis Lazdans
Фото Guntis Lazdans

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею в преддверии чемпионата мира проведет дома серию товарищеских матчей с Латвией и Казахстаном. Игры запланированы на апрель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В расписании команды на период подготовки к чемпионату мира, который в мае 2020 года пройдет в Швейцарии, на данный момент значатся шесть спаррингов. Четыре из них пройдут в Беларуси. Так, 10 и 11 апреля подопечные Михаила Захарова встретятся с командой Латвии, а 28 и 29 апреля - Казахстана. Место и время домашних поединков на данный момент согласовываются.

Кроме того, 23 и 24 апреля сборная сыграет контрольные матчи против Германии на площадке соперника. Игры пройдут в Дрездене и Криммичау.

Напомним, на ЧМ-2020 в элитном дивизионе белорусские хоккеисты будут выступать в группе А, где их соперниками станут сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.-0-

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