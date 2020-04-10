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10 апреля 2020, 16:24

Определены даты ЧМ-2022 по легкой атлетике в США

Фото World Athletics
Фото World Athletics

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет 15-24 июля 2022 года в штате Орегон (США), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Новые даты мирового форума определены из-за переноса Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2021 год и пандемии коронавируса. Изначально ЧМ должен был состояться 6-15 августа 2021 года.

В пресс-службе БФЛА отметили, что совет Всемирной легкоатлетической ассоциации утвердил новые даты после активных обсуждений с заинтересованными сторонами. В их числе были организаторы двух других крупных чемпионатов, которые должны состояться в июле-августе 2022 года: Игр Содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене. Новый график предотвратит прямой конфликт между любыми из этих крупных событий и даст спортсменам возможность участвовать во всех трех соревнованиях мирового уровня.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о новом сроке окончания квалификационного периода к Олимпийским играм 2021 года в Токио. Период отбора на Игры завершится 29 июня 2021 года. Отмечается, что международные спортивные федерации вправе определять собственные сроки окончания квалификации, но они не могут завершиться позднее установленной МОК даты.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19. После их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

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