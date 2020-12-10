Определены группы финала молодежного ЧЕ по футболу

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа молодежного чемпионата Европы (U-21) по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперник белорусской команды в квалификации молодежного Евро сборная Нидерландов попала в группу А, где встретится со сверстниками из Венгрии, Германии и Румынии. Еще один бывший оппонент белорусов команда Португалии сыграет в квартете D вместе с футболистами из Англии, Швейцарии и Хорватии.

Составы остальных групп:

В - Чехия, Испания, Италия, Словения;

С - Франция, Дания, Исландия, Россия.

Групповой этап молодежного континентального первенства намечено провести с 24 по 31 марта 2021 года на аренах Венгрии и Словении. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, которые с 31 мая по 6 июня проведут решающие матчи чемпионата Европы.-0-