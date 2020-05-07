Определены логотип и талисман Игр стран Содружества

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логотипом Игр стран Содружества выбрана Жар-птица, талисманом - Барс. Такое решение принято Министерством спорта России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"По итогам конкурса определены следующие элементы визуального образа I Игр стран СНГ: логотип Жар-птица, автором которого является Альбина Сафиулина. Центральным стилеобразующим элементом является официальный хештег Игр - #KAZAN2020, выполненный в цветах флагов государств-участников СНГ. Талисманом Игр выбран Барс, автор - Ибрагим Дурдиев", - отметили в пресс-службе.

Игры стран СНГ планируется провести в Казани 20-27 августа этого года. Участие в соревнованиях должны принять около 3,5 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран. Они разыграют около 280 комплектов медалей. Для проведения мероприятий будут задействованы 15 спортивных объектов.

В программу игр войдут соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, водному поло, пляжному волейболу, вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.

Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.-0-