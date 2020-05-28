Определены новые сроки квалификации по бадминтону на Игры в Токио

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация бадминтона (BWF) утвердила и согласовала с МОК новые сроки квалификации на Олимпийские игры в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Новый отборочный этап пройдет с 1 января по 2 мая 2021 года. Как уточнили в BWF, все турниры 2020 года не будут квалификационными к летним Олимпийским играм.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, старты были перенесены с 2020 года из-за распространения коронавируса в мире.-0-