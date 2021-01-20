Определены пары 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка пар четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре, состоялась в швейцарском Цюрихе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинале 4 февраля мексиканский клуб "Тигрес" из Монтеррея встретится с представителем Республики Корея "Ульсаном". Победитель этого поединка в матче за выход в финал сыграет с обладателем Кубка Либертадорес, за который 30 января в решающем поединке поспорят бразильские клубы "Сантос" и "Палмейрас" из Сану-Паулу.

Во второй четвертьфинальной встрече катарский "Аль-Духаиль" из Дохи будет соперничать с египетским "Аль-Ахли" из Каира. Победитель этой игры в полуфинале будет соперничать с триумфатором европейской Лиги чемпионов немецкой "Баварией" из Мюнхена.

Первый полуфинал клубного мирового первенства состоится 7 февраля, второй пройдет 8 февраля. Финальный поединок намечено провести 11 февраля.

Победителем прошлого розыгрыша стал английский "Ливерпуль", одолевший в решающем поединке бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0 (в дополнительной время). В игре за третье место мексиканский "Монтеррей" в серии послематчевых пенальти взял верх над клубом "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Больше всех клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-