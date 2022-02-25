Определены пары 1/8 финала футбольной Лиги конференций

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка пар 1/8 финала футбольной Лиги конференций прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самое большое представительство на этой стадии ЛК у Нидерландов - четыре клуба. Футболисты ПСВ из Эйндховена встретятся с датским "Копенгагеном". "Витесс" из Арнема сыграет с итальянской "Ромой". "Алкмаар" будет соперничать с норвежским клубом "Буде-Глимт". Роттердамский "Фейеноорд" поспорит за выход в четвертьфинал с сербским "Партизаном" из Белграда.

Составы остальных пар 1/8 финала Лиги конференций:

"Лестер" (Англия) - "Ренн" (Франция);

"Марсель" (Франция) - "Базель" (Швейцария);

ПАОК (Салоники, Греция) - "Гент" (Бельгия);

"Славия" (Прага, Чехия) - ЛАСК (Линц, Австрия).

Матчи состоятся 10 и 17 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов пройдет 18 марта. Полуфинальные встречи состоятся 7 и 14 апреля, полуфиналы намечены на 28 апреля и 5 мая, финал намечено провести 25 мая в албанской Тиране.

Список лучших бомбардиров Лиги конференций сейчас возглавляет английский нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам, забивший 6 мячей.-0-