Определены первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонках женских одиночек не было равных представительнице команды Гомельской области Татьяне Климович. Ее время на финише 2000-метровой дистанции 7 мин. 45,337 сек. Второе место заняла минчанка Елена Фурман с итоговым временем 7 мин. 50,530 сек. Замкнула тройку сильнейших Анастасия Янина, представляющая на состязаниях Брестчину. Ее время 7 мин. 57,196 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин победителем стал Денис Мигаль из Минска - 7 мин. 04,586 сек. Серебряный призер Станислав Щербаченя из Гомельской области показал результат 7 мин. 10,128 сек. Бронзовым медалистом стал еще один представитель Гомельщины Кирилл Тихонович - 7 мин. 10,378 сек.

В состязаниях двоек распашных у женщин триумфатором стал сборный экипаж Ксении Романовской и Дины Галуц - 7 мин. 16,988 сек. На втором месте дуэт из Гомельской области Татьяна Филиппова / Анна Тишкова - 7 мин. 22,360 сек. Их землячки Татьяна Гончарова и Мария Довматович заняли третье место, показав время 7 мин. 31,547 сек.

В стартах двоек распашных у мужчин предсказуемо первенствовали Сергей Володько и Денис Фурман, готовящиеся к Играм в Токио. Их результат на финише - 6 мин. 34,766 сек. Второе место у Дениса Суровца и Николая Шарлапа - 6 мин. 37,839 сек. Третье место у Дмитрия Выберанеца и Вадима Лялина из Брестской области - 6 мин. 41,456 сек.-0-