Определены первые победители легкоатлетического турнира в Минске

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители первого дня турнира по легкой атлетике, который стартовал 25 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

На высшую ступень пьедестала почета в беге на 1500 м поднялась Ольга Немогай, которая преодолела дистанцию за 4 мин. 18,92 сек. У мужчин в данной дисциплине одержал победу Сергей Платонов (3 мин. 45,07 сек.).

В толкании ядра победу завоевала Елена Пасечник, которая отправила снаряд на 18,05 м. У мужчин лучшим стал Олег Томашевич - 19,80 м. В беге на 400 м быстрее всех оказались Екатерина Харашкевич (54,57 сек.) и Александр Василевский (47,19 сек.).

В прыжке в длину уверенно победила Анастасия Мирончик-Иванова, которая зафиксировала результат в 6,47 м. У мужчин в этом виде программы викторию праздновал Артем Гурин - 7,96 м. В прыжке в высоту победы на свой счет записали Мария Жодик (1,86 м) и Андрей Чурило (2,22 м).

Виталий Парахонько финишировал первым на дистанции 110 м с барьерами за 13,53 сек. Эльвира Герман доказала свое лидерство, преодолев 100 м с барьерами за 12,73 сек. В беге на 100 м первой стала Янина Луценко (12,05 сек.). Станислав Дорогокупец показал лучшее время в аналогичной дисциплине среди парней - 10,49 сек.

Елена Соболева метнула молот на 68,44 м, заняв первое место. У мужчин лучшим стал Николай Башан - 74,68 м.

Победителями эстафеты 4х100м стала юниорская команда в составе Никиты Михейко, Кирилла Старовойтова, Степана Чишанкова и Антона Пушкарева. Четверка, представляющая Минск, финишировала с результатом 42,74 сек. У девушек на данной дистанции победила также столичная команда, представленная Анной Лавровой, Астерией Лимай, Викторией Хоровитской, Кариной Нестеровой, с результатом 48,24 сек.

Соревнования стали первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса. В программе - беговые дисциплины, метание молота, диска, копья, толкание ядра, прыжок в длину и высоту, с шестом, тройной прыжок. Участие в легкоатлетическом турнире принимают многие лидеры белорусской сборной в различных возрастных категориях.

Завершатся состязания сегодня.

БФЛА проводила соревнования в режиме онлайн в толкании ядра (30 апреля), в тройном прыжке (19 мая), в метании копья (12 июня).-0-