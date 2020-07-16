Определены победители гонок с раздельным стартом на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители гонок с раздельным стартом на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе, который проводится в рамках открытого чемпионата Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В "разделке" у женщин, которые преодолевали 15 км, не было равных опытной Татьяне Шараковой из Витебской области. Также в тройке призеров оказались минчанка Анна Терех (серебро) и Анастасия Колесова (бронза) из дружины Могилевской области. В гонках мужчин на аналогичной дистанции вне конкуренции был Михаил Шеметов (Гродненская область), компанию которому на пьедестале составили земляк Евгений Королек, ставший серебряным призером, и брестчанин Евгений Соболь, выигравший бронзу.

Этап Кубка Беларуси в рамках открытого чемпионата Гродненской области завершится в областном центре 18 июля. В программе соревнований индивидуальные гонки с раздельного старта, групповые гонки с общего старта, а также кольцевые гонки-критериум. Финальный этап состязаний пройдет в городе над Неманом осенью 2020 года.-0-