Определены победители командного турнира в шпаге чемпионата Беларуси по фехтованию

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по фехтованию, который проходит в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", стали известны победители командного турнира в шпаге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужских состязаниях первенствовала первая дружина Могилева в составе Сергея Ладошкина, Дениса Павловского, Павла Михалькова и Владислава Шанцова. Серебро завоевали шпажисты столицы, за которых выступали Арсений Плащинский, Григорий Муравьев, Михаил Пучковский и Марк Симоненко. Замкнула тройку сильнейших минская дружина, собранная из пятиборцев. В ее составе призерами чемпионата страны стали Владислав Березовик, Владислав Островский и Алексей Хурс.

В стартах женщин не было равных команде Минской области. В ее составе чемпионками стали Михалина Гринкевич, Ева Пантелеева, Анастасия Прокопенко и Ксения Томашевская. Серебро выиграли спортсменки из Гродно Екатерина Декевич, Елизавета Зарецкая, Александра Кузьмич и Ангелина Михалевич. С бронзовыми наградами возвращаются домой спортсменки из Гомеля Елизавета Левша, Екатерина Пошернева, Ирина Просенцова и Ольга Силкина.

В турнире, который завершится 25 октября, принимают участие 250 спортсменов. После стартов в шпажном фехтовании осталось разыграть еще 10 комплектов медалей в состязаниях рапиристов и саблистов.

Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-