Определены победители конкурса рисунка "Олимпийский огонь зажигает сердца"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире НОК Беларуси подвели итоги республиканского конкурса "Олимпийский огонь зажигает сердца". В финале были представлены работы, посвященные II Европейским играм в Минске и предстоящим XXXII Олимпийским играм в Токио. Авторы постарались отразить в своих рисунках виды спорта, которые наиболее популярны в Беларуси: художественная гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, велоспорт, карате, борьба и другие виды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Победителей и призеров определяло жюри, в состав которого вошли представители НОК, Паралимпийского комитета, Минобразования, Белорусской государственной академии искусств, известные спортсмены Антон Кушнир, Дмитрий Довгаленок, Наталья Цилинская, Юрий Голуб, Василиса Марзалюк, Татьяна Ледовская.

В номинации "Огонь дружбы" (воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11-17 лет) лучшими стали Арам Виноградов и Иван Иванович (Могилев, "Олимпийцы"), Мария Волкова (Дрогичин, "Огонь дружбы") и Максим Диковецкий (Пинск, "Всегда вперед").

В номинации "Огонь вдохновения" (дети с ограниченными возможностями в возрасте 12-16 лет) были отмечены Екатерина Ковалец ( Лунинец, "К мечте..."), Андрей Казьянин (Лепель, "Олимпийский огонь объединяет континенты") и Ксения Ивуть, (Ивьевский р-н, "Лесик - главный символ II Европейских игр").

В номинации "Огонь единства" (учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте 12-16 лет) не было равных Анастасии Лойко (Дрогичинский р-н, "Огонь единства"), Дарье Грищенко (Петриковский р-н, "Белорусы! Мы вами гордимся!") и Софии Тазиевой (Минск, "Время ярких побед").

В номинации "Огонь надежды" (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 12-16 лет) лучшими стали Никита Андруконис (аг. Гирки, Гродненская обл., "На пути к Пекину"), Анна Сапего, (Орша, "Лесик, спорт и я"), Алеся Легенькая (Гомельская область, аг. Улуковье, "Наше будущее в наших руках").

Члены жюри признались, что сделать выбор в пользу определенных работ было очень сложно. "Когда ребенок выражает свои чувства и эмоции в рисунке или другом виде искусства - это дорогого стоит. Работы, которые были представлены в финале конкурса, не могут оставить равнодушным никого. Сложно было выбрать самых лучших из такого количества хороших работ, но состав жюри старался быть объективным", - сказала восьмикратная чемпионка мира по велоспорту, многодетная мама Наталья Цилинская.

Олимпийский чемпион в лыжной акробатике Антон Кушнир, у которого четверо детей, всегда с особым чувством относился к детским рисункам. "У меня дочка рисует, всегда показывает мне свои произведения. На конкурсе были предоставлены самые разные работы, и каждый ребенок достоин похвалы и поощрения за свое старание", - отметил Антон Кушнир.

В 2020 году конкурс проводился совместно с Министерством образования в два этапа. На первый (отборочный) этап все участники представили свои работы в управления образования соответствующей области и комитет по образованию Минска. В регионах были определены по три лучшие работы в четырех номинациях, которые и были направлены в НОК для участия в финальном этапе.

Всего в республиканском конкурсе приняли участие более 1000 работ, а в решающий этап были отобраны 72 рисунка.

Национальный олимпийский комитет проводит конкурс рисунка "Олимпийский огонь зажигает сердца" с 2015 года. Цель проекта - приобщить детей и молодежь к идеалам и ценностям олимпийского движения через творчество, популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также воплощение одного из основополагающих принципов Олимпийской хартии - совмещение спорта с культурой и образованием.-0-