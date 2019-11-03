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03 ноября 2019, 11:11

Определены победители контрольной тренировки сборной Беларуси по биатлону

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси провел 2 ноября контрольную тренировку без стрельбы в биатлонном комплексе "Жемчужина Сибири" под Тюменью, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Кроме белорусских биатлонистов, в контрольном старте приняли участие лыжники из команды Казахстана.

У девушек лучший результат показала олимпийская чемпионка-2018 Ирина Кривко, преодолевшая расстояние в 6 км за 16 мин. 45 сек. На втором месте расположилась перешедшая под белорусский флаг россиянка Аделина Сабитова (16 мин. 48 сек). Замкнула тройку лидеров Анна Сола (16 мин. 50 сек).

Среди белорусских парней лучший результат показал Никита Лобастов, который стал третьим по итогам девятикилометровой гонки - 22 мин. 24 сек.-0-

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