ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 июня 2020
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:45 В мире за сутки более 177 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
23:13 Определены победители легкоатлетического турнира в Минске  Спорт
22:57 В Минске спасатели вытащили из кабельного колодца троих мужчин без сознания Происшествия
22:52 Ковальчук наградил лучших выпускников БГУФК Спорт
22:43 Миксюк: во время ЦТ для всех абитуриентов созданы равные условия Общество
22:38 В "Клубе редакторов" разобрали факты манипуляции обществом с помощью независимых медиа Общество
22:28 Руководитель медучреждения должен поддерживать верность профессии у молодых специалистов - Караник Общество
22:28 Эйсмонт: диалог власти с людьми способен разрушить работу независимых СМИ по демонизации власти Общество
21:20 Минское "Динамо" представило план предсезонной подготовки к чемпионату КХЛ Спорт
21:11 Дубль Джигеро помог "Смолевичам" одержать волевую победу над "Слуцком" в чемпионате Беларуси Спорт
21:06 Первые победители определились на открытом чемпионате Беларуси по теннису Спорт
20:45 В пищевом производстве Минска вода чистая, покупать продукты безопасно - Гиндюк Регионы
20:38 Парня, сбросившего ребенка со смотровой площадки в Лондоне, осудили на 15 лет В мире
20:24 Мингорисполком назвал вероятную причину ухудшения качества воды Регионы
20:06 Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: на Играх стран СНГ ставку сделаем на молодежный состав Спорт
19:46 Около 1 тыс. студентов БГМУ были задействованы в борьбе с COVID-19 Общество
19:45 Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля Калейдоскоп
19:24 Вопросы строительства и замены дорожного покрытия поднимались во время приема граждан Кухаревым Регионы
19:11 Экспорт в Норвегию и Швейцарию станет менее затратным и более быстрым благодаря системе REX Экономика
19:03 "Энергетик-БГУ" в меньшинстве разгромил "Славию" в матче чемпионата Беларуси по футболу Спорт
18:57 Более 2,7 тыс. снимков претендуют на победу в конкурсе БРСМ "Сэлфі & фота з вышыванкай" Общество
18:45 Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн Общество
18:44 Всероссийская федерация волейбола утвердила регламент женской суперлиги, в которой выступит "Минчанка" Спорт
18:33 В Беларуси ограничено купание в одной зоне отдыха, запрещено - в четырех Общество
18:24 Саснович и Колодынска вышли в финал открытого чемпионата Беларуси по теннису Спорт
18:19 В Бресте обсудят подготовку к референдуму об аккумуляторном заводе Регионы
18:19 Кондитерская фабрика "Спартак" расширила географию экспорта на 5 стран Регионы
18:16 Этапы легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Юджине и Париже отменены Спорт
18:02 В Могилеве премию "Достижение" вручили 14 жителям города Регионы
18:01 Три абитуриента удалены в первый день сдачи ЦТ по русскому языку Общество
Все новости
Все новости
Спорт
26 июня 2020, 23:13

Определены победители легкоатлетического турнира в Минске 

Фото БФЛА
Фото БФЛА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители второго дня турнира по легкой атлетике, который прошел 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА. 

В беге на 3000 м у женщин сильнейшей стала Екатерина Корнеенко, преодолевшая дистанцию за 9 мин. 14,67 сек. У мужчин первым пересек финишную черту Сергей Кравченя - 8 мин. 12,52 сек. 

Анастасия Котейко победила в беге на 800 м с результатом 2 мин. 9,37 сек. Сергей Карпов в аналогичной дисциплине занял первое место - 1 мин. 50,68 сек. В метании диска на высшую ступень пьедестала почета поднялась Светлана Серова, отправив снаряд на 52,92 м. Евгений Богуцкий занял первое место среди мужчин (58,26 м). 

Владимир Жадько пересек первым финишную черту в беге на 400 м с барьерами (53,03 сек.). Александра Хильманович завоевала золотую медаль в данной дисциплине - 58,39 сек. В тройном прыжке равных не было Виолетте Скворцовой, которая показала результат в 13,87 м. Марк Мажейка одержал победу с результатом 15,98 м. В беге на 200 метров победы праздновали Юрий Заболотный (20,87 сек.) и Кристина Тимановская (23,24 сек.). 

В прыжке с шестом победительницей стала Валерия Кодь, которая покорила отметку в 3,40 м. У парней викторию в данной дисциплине праздновал Иван Гордейчик - 3,80 м. Копьеметательница Татьяна Холодович отправила снаряд на 60,61 м, Павел Мелешко стал первым среди мужчин - 80,64 м. 

Соревнования стали первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса. В программе были представлены беговые дисциплины, метание молота, диска, копья, толкание ядра, прыжок в длину и высоту, с шестом, тройной прыжок. Участие в легкоатлетическом турнире приняли многие лидеры белорусской сборной в различных возрастных категориях.

 

В пресс-службе БФЛА отметили, что главный старт этого сезона для легкоатлетов - это чемпионат Беларуси, который пройдет с 30 июля по 2 августа на стадионе "Динамо". 

БФЛА проводила соревнования в режиме онлайн в толкании ядра (30 апреля), в тройном прыжке (19 мая), в метании копья (12 июня).-0- 

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
легкая атлетика турнир
Новости рубрики Спорт
Фото Министерства спорта и туризма Ковальчук наградил лучших выпускников БГУФК
Фото из архива Минское "Динамо" представило план предсезонной подготовки к чемпионату КХЛ
Во время матча. Фото ФК "Смолевичи" Дубль Джигеро помог "Смолевичам" одержать волевую победу над "Слуцком" в чемпионате Беларуси
Андрей Василевский и Лидия Морозова. Фото Белорусской теннисной федерации Первые победители определились на открытом чемпионате Беларуси по теннису
Владимир Копытов. Фото СТВ Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: на Играх стран СНГ ставку сделаем на молодежный состав
Фото ФК "Энергетик-БГУ" "Энергетик-БГУ" в меньшинстве разгромил "Славию" в матче чемпионата Беларуси по футболу
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед
Лукашенко: перемены будут обязательно, но они должны начинаться цивилизованно
В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19
Возможности для успешного бизнеса: коммерческая недвижимость и жилье в современных столичных комплексах
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о земле "на вес золота", переменах и обновлении Конституции
Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: Минская область следом за Витебском и Минском пошла вниз
Крутой о проблеме с водой в Минске: ситуация полностью локализована
Проекты обновленных КоАП и ПИКоАП поступили в Палату представителей
В "Клубе редакторов" разобрали факты манипуляции обществом с помощью независимых медиа
Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн
Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН
Минспорт рассказал, чего ждать туристам этим летом
В Бресте обсудят подготовку к референдуму об аккумуляторном заводе
В пищевом производстве Минска вода чистая, покупать продукты безопасно - Гиндюк
В Беларуси ограничено купание в одной зоне отдыха, запрещено - в четырех
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля
Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Египет с 2 июля
Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования
РЕПОРТАЖ: В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.