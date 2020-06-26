Определены победители легкоатлетического турнира в Минске 

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители второго дня турнира по легкой атлетике, который прошел 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В беге на 3000 м у женщин сильнейшей стала Екатерина Корнеенко, преодолевшая дистанцию за 9 мин. 14,67 сек. У мужчин первым пересек финишную черту Сергей Кравченя - 8 мин. 12,52 сек.

Анастасия Котейко победила в беге на 800 м с результатом 2 мин. 9,37 сек. Сергей Карпов в аналогичной дисциплине занял первое место - 1 мин. 50,68 сек. В метании диска на высшую ступень пьедестала почета поднялась Светлана Серова, отправив снаряд на 52,92 м. Евгений Богуцкий занял первое место среди мужчин (58,26 м).

Владимир Жадько пересек первым финишную черту в беге на 400 м с барьерами (53,03 сек.). Александра Хильманович завоевала золотую медаль в данной дисциплине - 58,39 сек. В тройном прыжке равных не было Виолетте Скворцовой, которая показала результат в 13,87 м. Марк Мажейка одержал победу с результатом 15,98 м. В беге на 200 метров победы праздновали Юрий Заболотный (20,87 сек.) и Кристина Тимановская (23,24 сек.).

В прыжке с шестом победительницей стала Валерия Кодь, которая покорила отметку в 3,40 м. У парней викторию в данной дисциплине праздновал Иван Гордейчик - 3,80 м. Копьеметательница Татьяна Холодович отправила снаряд на 60,61 м, Павел Мелешко стал первым среди мужчин - 80,64 м.

Соревнования стали первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса. В программе были представлены беговые дисциплины, метание молота, диска, копья, толкание ядра, прыжок в длину и высоту, с шестом, тройной прыжок. Участие в легкоатлетическом турнире приняли многие лидеры белорусской сборной в различных возрастных категориях.

В пресс-службе БФЛА отметили, что главный старт этого сезона для легкоатлетов - это чемпионат Беларуси, который пройдет с 30 июля по 2 августа на стадионе "Динамо".

БФЛА проводила соревнования в режиме онлайн в толкании ядра (30 апреля), в тройном прыжке (19 мая), в метании копья (12 июня).-0-