Определены победители мужского турнира Сбербанкиады по волейболу

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четвертый соревновательный день XIII летней международной Сбербанкиады, которая проходит 15-21 июля в Минске, определены победители мужского турнира по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место заняла команда Среднерусского банка, которая в финале обыграла спортсменов из Центрального аппарата Сбербанка России. Бронзовыми призерами стали атлеты из Москвы.

Белорусская команда заняла шестое место, уступив в квалификационном матче волейбольному коллективу из Юго-Западного региона России.

Турнир по волейболу прошел на одной из самых современных площадок в "Фалькон клубе", где были созданы все условия для соревнования такого уровня. Участников активно поддерживали болельщики из Казахстана и разных регионов России.

На стадионе СОК "Олимпийский" 19 июля стартует турнир по пляжному волейболу.

В Минске соревнования проходят на лучших спортивных аренах: Дворце спорта, на площадке "Фалькон клуба", легкоатлетическом стадионе Белорусского государственного медицинского университета. Проживают участники в Деревне атлетов II Европейских игр.

В XIII летней международной Сбербанкиаде принимают участие более 2 тыс. сотрудников из 83 субъектов России и 22 зарубежных стран. За победу в общекомандном зачете борются 20 команд из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний банка. Спортсмены разыгрывают 40 комплектов медалей в 12 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, кроссфит, теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, легкая атлетика, шахматы и сквош.-0-