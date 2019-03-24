Определены победители открытого чемпионата Беларуси по гиревому марафону

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах завершился открытый чемпионат Беларуси по гиревому марафону, который собрал атлетов из всех областей страны, а также России, Литвы и Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы турнира.
В одной из самых престижных дисциплин - подъеме гири весом в 32 кг - в течение 30 минут победу одержал Михаил Бородич из Брестской области - 380 подъемов. Бобруйчанин Олег Цирибко в соревнованиях с 24-килограммовой гирей стал победителем с результатом 533 подъема.
В соревнованиях среди ветеранов Александр Ревин из Осиповичей занял первое место, выиграв в острой конкуренции со стороны литовских атлетов.
Во время открытого чемпионата страны состоялся второй турнир по жиму гири лежа. Как сообщалось, очередное, 159-е в карьере достижение установил Вячеслав Хоронеко, который поднял 32-килограммовую гирю 1070 раз в течение 30 минут.
Наш гиревой марафон активно начал развиваться в конце 1990-х. Беларусь совместно с Россией и Францией стала инициатором создания Международной федерации гиревого марафона, штаб-квартира которой базируется в Лионе. В 2016 году Минск принимал чемпионат мира по гиревому марафону. В турнире приняли участие атлеты из 15 стран.-0-
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