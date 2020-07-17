Определены победители первого дня Кубка Беларуси по легкой атлетике

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители первого дня открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В беге на 3000 м с препятствиями победил Вячеслав Скудный (8 мин. 49,17 сек.). Викторию в аналогичной дисциплине у девушек праздновала Татьяна Шабанова, преодолевшая дистанцию за 10 мин. 11,2 сек. Сергей Кравченя и Карина Родеюк выиграли забеги на 5000 м с результатами 14 мин. 24,56 сек. и 16 мин. 28,34 сек. соответственно. Первыми в забегах на 1500 м стали Илья Карнаухов (3 мин. 42,97 сек.) и Ольга Немогай (4 мин. 22,54 сек.). Стометровки выиграли Юрий Заболотный (10,50 сек.) и Кристина Тимановская (11,53 сек.).

Виталий Парахонько первым преодолел финишную черту на дистанции 110 м с барьерами - 13,69 сек. У девушек на 100 м в аналогичной дисциплине сильнейшей оказалась Эльвира Герман (12,80 сек.). Александр Василевский выиграл награду высшей пробы в забеге на 400 м (46,67 сек.). Алина Лучшева первой пересекла финишную черту в этом виде программы с результатом 52,68 сек.

В метании копья равных не было Татьяне Холодович - 64,33 м. У парней отличился Алексей Котковец, показавший результат 79,67 м. Анна Малыщик и Павел Борейша стали лучшими в метании молота - 73 м и 76,06 м соответственно.

Андрей Чурило показал лучший результат в прыжке в высоту - 2,2 м. Анна Городская также отличилась в данной дисциплине - 1,83 м. В тройном прыжке на высшую ступень пьедестала почета поднялись Виолетта Скворцова (14,17 м) и Максим Нестеренко (15,99 м).

Эстафету 4х100 м у девушек выиграла команда Брестской области - 46,21 сек. У парней в аналогичной дисциплине победила сборная Минска - 41,92 сек.

Завершатся соревнования сегодня.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 30 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-