Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 17 июля 2020
Минск Малооблачно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:49 Филиппины разрешили с 1 августа въезд иностранцам с действующими долгосрочными визами В мире
07:47 Определены победители первого дня Кубка Беларуси по легкой атлетике Спорт
07:34 В США за сутки коронавирусом заразились более 67 тыс. человек В мире
07:29 Армения по настоянию белорусской стороны устранила препятствие в сфере госзакупок Экономика
07:21 В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни Общество
07:05 Заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Минске Экономика
07:00 Картина дня: открытие "Славянского базара", вторая партия нефти из США и репортаж из "Северных Афин" Общество
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием Президент
01:07 Пожар на корабле Bonhomme Richard потушен В мире
00:35 Цвет настроения васильковый - "Славянский базар" в Витебске Культура
00:29 Британский парламент уедет из Вестминстерского дворца В мире
16.07.20
16.07.20 23:59 В Китае снова объявили "синее" предупреждение из-за ливней В мире
16.07.20 23:31 Президент Перу сменил правительство В мире
16.07.20 23:03 Футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву" в чемпионате России Спорт
16.07.20 22:59 В мире за сутки более 226 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом В мире
16.07.20 22:51 ФОТОФАКТ: Концерт-открытие проходит на "Славянском базаре" в Витебске Культура
16.07.20 22:29 В Санкт-Петербурге открыли памятный знак Валентину Пикулю В мире
16.07.20 22:15 "Славянский базар" служит духовному единению славянских народов - Путин Культура
16.07.20 22:09 ЕС не откроет границы с Сербией и Черногорией из-за коронавируса еще как минимум 2 недели В мире
16.07.20 22:01 Пути наращивания белорусско-турецкого взаимодействия обсуждались на встрече посла Беларуси с главой МИД Турции Общество
16.07.20 21:57 Пловчиха Алеся Акинчиц побила юношеский рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем в Бресте Спорт
16.07.20 21:41 Электронная ярмарка вакансий для жителей Минского района пройдет 21 июля Общество
16.07.20 21:31 Киркоров намекнул Лукашенко, что не против стать народным артистом Беларуси Президент
16.07.20 21:15 Лукашенко вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Президент
16.07.20 21:14 Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы Президент
16.07.20 21:11 Адвокаты будут дежурить в общественных приемных "Белой Руси" Общество
16.07.20 21:08 Лукашенко: "Славянский базар" в Витебске всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов Президент
16.07.20 21:06 Лукашенко на "Славянском базаре": белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени Президент
16.07.20 20:42 Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Рубином" в чемпионате России Спорт
16.07.20 20:23 Лукашенко: в новой Конституции надо прописать, что Президентом можно стать только после службы в армии Президент
Все новости
Все новости
Спорт
17 июля 2020, 07:47

Определены победители первого дня Кубка Беларуси по легкой атлетике

Фото БФЛА
Фото БФЛА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители первого дня открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В беге на 3000 м с препятствиями победил Вячеслав Скудный (8 мин. 49,17 сек.). Викторию в аналогичной дисциплине у девушек праздновала Татьяна Шабанова, преодолевшая дистанцию за 10 мин. 11,2 сек. Сергей Кравченя и Карина Родеюк выиграли забеги на 5000 м с результатами 14 мин. 24,56 сек. и 16 мин. 28,34 сек. соответственно. Первыми в забегах на 1500 м стали Илья Карнаухов (3 мин. 42,97 сек.) и Ольга Немогай (4 мин. 22,54 сек.). Стометровки выиграли Юрий Заболотный (10,50 сек.) и Кристина Тимановская (11,53 сек.).

Виталий Парахонько первым преодолел финишную черту на дистанции 110 м с барьерами - 13,69 сек. У девушек на 100 м в аналогичной дисциплине сильнейшей оказалась Эльвира Герман (12,80 сек.). Александр Василевский выиграл награду высшей пробы в забеге на 400 м (46,67 сек.). Алина Лучшева первой пересекла финишную черту в этом виде программы с результатом 52,68 сек.

В метании копья равных не было Татьяне Холодович - 64,33 м. У парней отличился Алексей Котковец, показавший результат 79,67 м. Анна Малыщик и Павел Борейша стали лучшими в метании молота - 73 м и 76,06 м соответственно.

Андрей Чурило показал лучший результат в прыжке в высоту - 2,2 м. Анна Городская также отличилась в данной дисциплине - 1,83 м. В тройном прыжке на высшую ступень пьедестала почета поднялись Виолетта Скворцова (14,17 м) и Максим Нестеренко (15,99 м).

Эстафету 4х100 м у девушек выиграла команда Брестской области - 46,21 сек. У парней в аналогичной дисциплине победила сборная Минска - 41,92 сек.

Завершатся соревнования сегодня.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 30 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кубок Беларуси легкая атлетика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву" в чемпионате России
Фото из архива Пловчиха Алеся Акинчиц побила юношеский рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем в Бресте
Фото ФК "Рубин" Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Рубином" в чемпионате России
Фото из архива Всемирный саммит по киберспорту пройдет 24 августа в китайском Хайнане
Анастасия Шкурдай. Фото из архива Анастасия Шкурдай обновила в Бресте рекорд на 100 м баттерфляем
Фото CEV Белорусские волейболистки примут участие в молодежном ЧЕ-2020
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: "Славянский базар" в Витебске всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов
Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов с COVID-19
Минск в ярких красках! Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выиграйте 1000 рублей!
Топ-новости
Картина дня: открытие "Славянского базара", вторая партия нефти из США и репортаж из "Северных Афин"
Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы
В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни
Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии
В Беларуси необходимо ускорить развитие водного транспорта - Авраменко
Адвокаты будут дежурить в общественных приемных "Белой Руси"
Беларусь закупила у США вторую партию нефти
МАРТ прорабатывает корректировку законодательства об условиях оплаты в интернет-магазинах
КГК проведет горячую линию по вопросам необоснованного увольнения и задержек с зарплатой
Электронная ярмарка вакансий для жителей Минского района пройдет 21 июля
МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 180 дней
Отзывчивые люди и кристально чистое небо - чем Беларусь впечатлила Сергея Полунина
Карпенко: государство предоставляет возможности для полноценного развития детей
До +28 °С ожидается в Беларуси 17 июля
Белорусское сельхозмашиностроение способно обеспечить потребности АПК на 85% - НАН
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.