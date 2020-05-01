Определены победители республиканских соревнований по толканию ядра

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители соревнований по толканию ядра, которые прошли в Беларуси 30 апреля, их онлайн-трансляция стартовала в 18.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Состязания представляли собой две дуэли, в которых приняли участие ведущие толкатели ядра Беларуси в разных возрастных категориях. У каждого из участников было право на выполнение шести попыток, по итогам которых был определен победитель в каждой из пар.

Первая пара участников - Олег Томашевич и Дмитрий Карпук, которые толкали 7-килограммовый снаряд. Победителем с результатом 20,10 м стал витебский толкатель Олег Томашевич. Лучший результат Дмитрия Карпука - 19,58 м.

Во второй паре лучшим стал представитель категории U18 Илья Мисовский, который выступал с 5-килограммовым снарядом, - 19,77 м. Его соперник юниор Алексей Александрович толкал "шестерку", показав результат 19,51 м.

Соревнования прошли на местах тренировок легкоатлетов - в Витебске и Бресте. За трансляцией можно было наблюдать в режиме Live на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.-0-