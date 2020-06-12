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12 июня 2020, 21:58

Определены победители соревнований в режиме онлайн в метании копья

Татьяна Холодович. Фото из архива
Татьяна Холодович. Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители соревнований в метании копья, которые прошли сегодня в Беларуси, их онлайн-трансляция стартовала в 18.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

В первом состязании выступила Татьяна Холодович, ее оппонентом стал Алексей Котковец. Татьяне Холодович была предоставлена фора 15,67 м. Кроме того, женский снаряд весит 600 г, мужской - 800 г. Тем не менее в своей лучшей попытке спортсменка отправила копье на 63,8 м. Ее соперник победил с результатом 81,12 м.

Во втором противостоянии сильнейшим стал Валерий Изотов - 73,69 м. На второй позиции остановился Николай Климук (72,21 м). Замкнул тройку Александр Козловский (68,57 м).

В женском противоборстве выиграла Карина Буткевич, показавшая результат 57,86 м. Ее соперница Полина Лоско отправила копье на 54,42 м.

Атлеты соревновались в "Стайках" и Бресте.

За выступлениями спортсменов можно было наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY. Похожие состязания в толкании ядра прошли в Беларуси 30 апреля, в тройном прыжке - 19 мая.-0-

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Теги
легкая атлетика метание копья
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