Определены победители соревнований в режиме онлайн в тройном прыжке

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители соревнований в тройном прыжке, которые прошли сегодня в Беларуси, их онлайн-трансляция стартовала в 18.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Состязания проводились в личном и командном зачетах. В женской дуэли, которая прошла в ОСК "Брестский", победительницей с результатом 13,86 м стала Виолетта Скворцова. Ее соперница Александра Малофеева в лучшей попытке улетела на 13,33 м.

В мужском противостоянии, стартовавшем в столичном РЦОПе по легкой атлетике, победителем стал Егор Чуйко - 15,25 м. Марк Мажейка стал вторым с результатом 15,04 м.

В командной борьбе на первую ступень пьедестала с общим результатом 32,16 м поднялась женская команда (ей была предоставлена фора в 4,97 м). Мужская команда в лучших попытках суммарно показала 30,29 м.

За выступлениями спортсменов можно было наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.

Похожие состязания в толкании ядра прошли 30 апреля.-0-