Определены победители турнира по грэпплингу в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители турнира по грэпплингу "Жара" в Минске. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусской федерации грэпплинга Роман Марковский.

Роман Марковский отметил, что это первые состязания после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса. "Впервые в истории белорусского грэпплинга был проведен командный турнир "три на три". Интересно то, что общий вес команды не должен был превышать 250 кг. Всего участвовало восемь команд. Интрига сохранялась до последнего. В число участников вошли молодые и более опытные спортсмены. Это позволило менее умелым грэпплерам получить соревновательную практику. Заявку отправить мог любой желающий. Получилось яркое и красочное шоу, - сказал он. - Первое место заняли спортсмены из Минска в финале со счетом 2:1".

В личном зачете весовой категории до 75 кг викторию праздновал Сергей Рылач. На второй ступени пьедестала почета остановился Ян-Винцент Луцевич. Третьим стал Константин Томашевич.

Белорусский самбист, многократный чемпион и призер мировых и континентальных форумов Андрей Казусенок стал победителем в индивидуальном зачете весовой категории свыше 75 кг. На второй позиции расположился Михаил Федорович, замкнул тройку лидеров Евгений Верхов. "Ребята боролись здорово. Рад, что смог получить неоценимый опыт в новом для себя виде спорта. Думаю, в дальнейшей карьере мне пригодятся полученные знания, так как борьба в партере важна для самбо и дзюдо", - сказал Андрей Казусенок.

Он отметил, что кульминацией соревновательного сезона станет континентальный форум в Познани (Польша), который планируют провести 3 октября. Именитый спортсмен планирует участвовать и в нем. "Я общаюсь с олимпийским чемпионом 2008 года по дзюдо из Японии Сатоси Исии. Присылал ему видео с турнира "Жара". Он оценил интересный формат. Думаю, если получится совместить графики национальной команды по самбо и свои выступления по грэпплингу, попробую побороться за награды континентального форума", - добавил Андрей Казусенок.

Чемпионат Европы по грэпплингу ADCC станет отбором на мировой форум.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-

Фото Белорусской федерации грэпплинга