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16 августа 2020, 13:24

Определены победители турнира по легкой атлетике на призы Михаила Желобовского в Минске

Анастасия Латушко. Фото БФЛА
Анастасия Латушко. Фото БФЛА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители турнира по легкой атлетике на призы Михаила Желобовского, который прошел на столичном стадионе РЦОП по легкой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми в беге на 400 м с барьерами стали Анастасия Латушко (1 мин. 8,54 сек.) и Дмитрий Рачко (55,50 сек.). В метании диска победили Елена Середич (49,70 м) и Евгений Богуцкий (57,19 м). Дистанцию в 200 м быстрее всех пробежали Алина Лучшева (23,97 сек.) и Максим Богдан (21,63 сек.).

Татьяна Шабанова (2 мин. 8,76 сек.) и Илья Карнаухов (1 мин. 49,90 сек.) победили в беге на 800 м. Егор Чуйко (15,52 м) и Ирина Васьковская (14,05 м) показали первые результаты в тройном прыжке. В беге на 3000 м виктории праздновали Татьяна Стефаненко (9 мин. 37,40 сек.) и Сергей Платонов (8 мин. 13,36 сек.). В прыжке в высоту равных не знали Мария Жодик (1,87 м) и Максим Недосеков (2,33 м).

Дальше всех метнули молот Павел Борейша (76,41 м) и Анастасия Маслова (68,84 м). В прыжке с шестом лучшими стали Кристина Концевенко (4,05 м) и Вадим Котык (4,40 м). Елена Пасечник (17,40 м) и Алексей Ничипор (19,51 м) дальше всего метнули ядро. В беге на 400 м победили Ангелина Хисамудинова (58,69 сек.) и Александр Василевский (48,04 сек.). Екатерина Харашкевич (12,08 сек.) и Максим Богдан (10,87 сек.) одержали уверенные победы в беге на 100 м. В прыжке в длину лучшие результаты показали Ольга Антикян (5,69 м) и Артем Гурин (7,51 м). Первыми 100 м и 110 м с барьерами преодолели Светлана Парахонько (13,24 сек.) и Виталий Парахонько (13,91 сек.). Виктория Ермакова (56,49 м) и Николай Васильцов (66,69 м) дальше всех метнули копье.

Татьяна Шабанова (4 мин. 20,05 сек.) и Сергей Платонов (3 мин. 45,35 сек.) выиграли забеги на 1500 м.

Первый крупный легкоатлетический турнир с начала пандемии коронавируса был проведен 25-26 июня на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона стал чемпионат Беларуси, который прошел с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо". Сезон-2020 продолжается.-0-

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