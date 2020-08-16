Определены победители в вольной борьбе на первенстве Беларуси в Минске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители в вольной борьбе на первенстве Беларуси, которое проходит в Республиканском государственном училище олимпийского резерва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу праздновали Дмитрий Шамело (весовая категория 57 кг), Дмитрий Пригожий (61 кг), Владислав Койко (65 кг), Даниил Амельянчик (70 кг), Давуд Ализалов (74 кг), Егор Акулич (79 кг), Ярослав Иодковский (86 кг), Аркадий Погосян (92 кг), Василий Павлюченко (97 кг) и Никита Горгун (125 кг).

Сегодня в борьбу за медали вступают девушки.

По итогам первенства, которое завершится 18 августа, будет определен состав на Игры стран СНГ.

Несмотря на то, что исполком Международной федерации борьбы отменил прежние решения о возобновлении соревнований с сентября, БФБ турниры проводить будет. Перед соревнованиями у всех атлетов, тренеров и спортивных функционеров будут измерять температуру, чтобы выявить людей с малейшими недомоганиями.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса исполком Международной федерации борьбы отменил также чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, намеченный на 19-25 октября в Северной Македонии.

Дальнейшее обсуждение календаря текущего года состоится в сентябре. Пока не приняты решения в отношении планетарных форумов среди молодежи и юниоров, а также чемпионата мира среди взрослых, который намечен на декабрь.

Сейчас на счету белорусских борцов две неименные лицензии на Игры в Токио. Одну из них завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг), второй пропуск на счету представителя греко-римского стиля Николая Стадуба (87 кг).-0-