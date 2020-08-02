2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители заключительного дня чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который завершился на минском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прыжке с шестом победу праздновал Владислав Чемармазович – 5,20 м. У девушек в данной дисциплине лучшей стала Ирина Жук (4,72 м). Екатерина Корнеенко (15 мин. 51,39 сек.) и Вячеслав Скудный (14 мин. 9,01 сек.) выиграли забеги на 5000 м.

В эстафете 4х100 м у девушек викторию праздновали спортсменки Минска. Диана Рабкова поднялась на высшую ступень пьедестала почета в семиборье (5937 очков). В смешанной эстафете 4х400 м победили представители национальной команды Беларуси (3 мин. 20,14 сек.). Виктор Трус завоевал золотую медаль в метании диска (56,71 сек.).

Как сообщалось, сегодня Кристина Тимановская (23,44 сек.) и Сергей Пустобаев (21,58 сек.) стали первыми в беге на 200 м. Егор Ховратович (51,59 сек.) и Анна Михайлова (57,75 сек.) выиграли забеги на 400 м с барьерами. Илья Карнаухов (1 мин. 48,79 сек.) и Дарья Борисевич (2 мин. 4,15 сек.) победили в беге на 800 м. Светлана Серова поднялась на высшую ступень пьедестала почета в метании диска (52,60 м). Владислав Булахов (8,10 м) и Анастасия Мирончик-Иванова (6,81 м) выиграли состязания в прыжке в длину.

В программу чемпионата Беларуси вошли бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м и 10 тыс. м, прыжок в высоту, в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, копья и молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 100 м с/б, 110 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводились в два круга, остальные - в один круг.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м).

Соревнования в беге на 10 тыс. м 30 июля выиграли Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.). Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-