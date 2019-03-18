Определены полуфиналисты чемпионата Беларуси по волейболу среди мужчин

Во время матча "Шахтер"-"Западный Буг". Фото ВК "Шахтер"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд определен квартет полуфиналистов, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион солигорский "Шахтер" на старте плей-офф обыграл дважды "Западный Буг" - 3:0, 3:0, семикратный обладатель почетного титула минский "Строитель" был сильнее соперников из Республиканского училища олимпийского резерва - 3:0, 3:0. Гомельская "Энергия" победила БАТЭ-БГУФК - 3:1, 3:0.

Главная сенсация произошла в Обухово (Гродненский район), где местный "Легион" вчистую уступил витебскому "Марко" - 0:3. Первая игра между этими командами в Витебске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В 1/2 финала чемпионата сыграют "Шахтер" (Солигорск) - "Энергия" (Гомель), "Строитель" (Минск) - "Марко"-ВГТУ (Витебск). Первые матчи этой стадии плей-офф состоятся 23 марта.-0-