Определены полуфиналисты чемпионата мира по хоккею в Словакии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Словакии, определились полуфиналисты турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На стадии 1/4 финала обладатель золотых медалей прошлого года сборная Швеции была уступила Финляндии в овертайме - 4:5. "Тре крунур" лидировали в счете в ходе встречи в Братиславе 3:1, но позволили соперникам сравнять счет - 3:3. Четвертая шайба была заброшена под занавес второго периода. Мощный бросок шведского защитника Эрика Густафссона пришелся в видеокамеру установленную в воротах финнов - 4:3. Финская команда усилиями капитана Марко Анттилы на 59-й минуте матча сравнял счет - 4:4. В дополнительные десять минут точным броском под перекладину отметился Сакари Маннинен - 5:4.

В Кошице команда Чехии обыграла Германию со счетом - 5:1. Ранее сборная России победила США - 4:3, а Канада в овертайме была сильнее Швейцарии - 3:2.

В полуфинале чемпионата мира 25 мая сыграют Россия - Финляндия, Канада - Чехия.-0-