Определены полуфинальные пары Кубка Беларуси по мини-футболу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником нынешнего обладателя Кубка страны гомельского ВРЗ в матче за выход в финал будет "Борисов-900". В четвертьфинале гомельчане оказались сильнее действующего чемпиона Беларуси оршанского "Витэна", а борисовчане переиграли столичное "Динамо-БНТУ".

Во втором полуфинале еще один гомельский клуб - БЧ встретится с гродненским "УВД-Динамо". В четвертьфинальных встречах БЧ дважды победил светлогорский ЦКК, а гродненская команда выиграла у спортсменов "Минска".

Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу "Финал четырех" пройдет на площадке минского дворца спорта "Уручье". Полуфиналы состоятся 8 января, а их победители 9 января проведут главный поединок за Кубок страны. В этом сезоне призовой фонд кубкового турнира впервые представлен в криптовалюте.

В финале прошлого кубкового розыгрыша спортсмены ВРЗ одолели "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В нынешнем сезоне эти соперники встречались в 1/8 финала и гомельчане вырвали победу с минимальным перевесом - 2:1.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-