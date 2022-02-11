Определены призеры спринтерских гонок финального турнира "Снежного снайпера"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним вида спорта "Раубичи" завершился первый соревновательный день финального этапа республиканского турнира юных биатлонистов "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня стали известны победители и призеры в спринтерских гонках.
Старшая возрастная группа (14-15 лет)
Девушки:
1. Анна Добровольская (Могилевская область);
2. Варвара Чекушкина (Минск);
3. Александра Рабеко (Минск).
Юноши:
1. Владислав Сакович (Минск);
2. Михаил Юбко (Могилевская область);
3. Павел Журавлев (Могилевская область).
Средняя возрастная группа (12-13 лет)
Девочки:
1. Александра Александрович (Минск);
2. Виктория Вайтюк (Минск);
3. Милана Романюк (Гродненская область).
Мальчики:
1. Тимур Кукович (Минская область);
2. Евгений Хвенько (Гродненская область);
3. Ярослав Петрушенко (Гомельская область).
Младшая возрастная группа (10-11 лет)
Девочки:
1. Валерия Михальцова (Гомельская область);
2. Надежда Евсеенко (Могилевская область);
3. Александра Воронина (Минск).
Мальчики:
1. Роман Дашкевич (Могилевская область);
2. Богдан Бобрик (Минск);
3. Алексей Коваленко (Могилевская область).
В заключительный день состязаний 13 февраля состоятся смешанные эстафеты.
Турнир "Снежный снайпер" проводится уже в 14-й раз и является одним из самых массовых соревнований среди школьников. В этом сезоне в нем участвовали более 24 тыс. мальчиков и девочек во всех регионах страны. Право выступить на финальном этапе завоевали 168 лучших, которые прошли через сито отборочных состязаний.
Организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация биатлона, Минский горисполком и Минский облисполком.-0-