31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены призеры вечерней части третьего дня чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Своих обладателей нашли три комплекта наград. В гонках каноэ-двоек на 500 м не было равных сборному экипажу из спортсменок, представлявших Гомельскую и Могилевскую области: Елена Ноздрева и Надежда Макарченко финишировали с результатом 2 мин. 8,366 сек. Второе место заняли Дарина Пикулева и Ирина Вихрук из дружин Гомельщины и Брестчины, их время на финише - 2 мин. 10,706 сек. Бронза у сборного дуэта из Гомельской и Брестской областей Аллы Матус и Александры Калаур - 2 мин. 12,881 сек.

Старты байдарок-двоек на 1 тыс. м завершились триумфом Марии Коваленко и Ольги Чегаевой (Витебская и Гомельская области) - 4 мин. 7,728 сек. Серебро у Анны Пащенко и Марии Калугиной (Минская и Брестская области) - 4 мин. 10,860 сек. Бронза на счету Елизаветы Вильковой и Владиславы Скригановой (Гомельская область) - 4 мин. 10,988 сек.

У мужчин в гонках байдарок-двоек на 1 тыс. м не было равных Виталию Белько и Павлу Медведеву (Минская и Гомельская области) - 3 мин. 29,314 сек. Дуэт Олега Юрени и Дмитрия Натынчика (Гродненская область) выиграл серебро - 3 мин. 30,889 сек. Бронза у спортсменов Гомельщины Станислава Дайнеко и Ильи Федоренко - 3 мин. 32,609 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 августа. Из-за эпидемиологической обстановки было решено проводить регату без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые, как планируется, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ будут разыграны 16 комплектов наград.-0-