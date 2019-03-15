Определены составы сборной Беларуси на эстафеты ЧМ в Эстерсунде

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены составы команд белорусских биатлонистов в эстафетных гонках на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

У женщин 16 марта в 15.15 (белорусское время) на старт выйдут Динара Алимбекова, Ирина и Елена Кручинкины, Ирина Кривко.

В мужской эстафете выступят Антон Смольский, Роман Елётнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. Гонка начнется в 18.30.

Завершится чемпионат мира 17 марта женским масс-стартом на 12,5 км и аналогичной гонкой у мужчин на 15 км.-0-