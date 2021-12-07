Определилась половина участников второго этапа женского чемпионата мира по гандболу

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных поединков в четырех предварительных группах женского чемпионата мира по гандболу в Испании определились 12 участников второго этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 3-й секстет второго группового раунда попали сборные Дании (4 очка), Германии (4), Венгрии (2), Республики Корея (2), Чехии (0) и Конго (0). В 4-й группе сыграют вице-чемпионки планеты гандболистки Испании (4), Бразилии (4), Японии (2), Аргентины (2), Австрии (2) и Хорватии (0).

Вторая дюжина команд, которые продолжат борьбу за награды мирового первенства, определится сегодня после встреч 3-го тура еще в четырех предварительных квартетах. Положение в них сейчас таково: А - Франция - 4 очка, Черногория, Словения - по 2, Ангола - 0; В - Россия, Сербия - по 4, Польша, Камерун - по 0; С - Норвегия, Румыния - по 4, Иран, Казахстан - по 0; D - Нидерланды, Швеция - по 4, Пуэрто-Рико, Узбекистан - по 0. Во второй раунд выходят по три команды. У них сохраняются очки, набранные в играх между собой.

Встречи второго группового этапа пройдут с 8 по 13 декабря, после чего в 1/4 финала попадут по две лучшие сборные из четырех шестерок. Четвертьфинальные баталии состоятся 14 и 15 декабря, полуфиналы намечены на 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды женского планетарного форума состоятся 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусские гандболистки всего дважды играли в финальных стадиях чемпионата мира - в 1997 году они финишировали на 16-й позиции, а через два года заняли 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-