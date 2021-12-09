Определились 15 участников 1/8 финала футболной Лиги чемпионов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных поединков группового этапа определились 15 участников 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем группы Н стал итальянский "Ювентус", одолевший в Турине аутсайдера шведский "Мальме" со счетом 1:0. Чемпион Росси "Зенит" в Санкт-Петербурге дважды уступал действующему победителю чемпионской Лиги лондонскому "Челси", но в итоге добился ничьей - 3:3, и завоевал пропуск в плей-офф второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы. Итоговое положение: "Ювентус" - 15 очков, "Челси" - 13, "Зенит" - 5, "Мальме" - 1.

В квартете Е вслед за мюнхенской "Баварией" в плей-офф ЛЧ пробилась португальская "Бенфика", победившая в 6-м туре в Лиссабоне киевское "Динамо" - 2:0. В Мюнхене чемпионы Германии разгромили испанскую "Барселону" - 3:0. Итоговое положение: "Бавария" - 18, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Лидер квартета F английский "Манчестер Юнайтед" на своей арене сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" - 1:1. Матч в Бергамо между итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом" был перенесен из-за снегопада. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 11 (6 матчей), "Вильярреал" - 7 (5), "Аталанта" - 6 (5), "Янг Бойз" - 5 (6).

В группе G немецкий "Вольфсбург" у себя дома проиграл французскому "Лиллю" со счетом 1:3. Австрийский "Зальцбург" победил на своем поле испанскую "Севилью" - 1:0. Итоговое положение: "Лилль" - 11, "Зальцбург" - 10, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.

Итоговое положение в остальных квартетах:

А - "Манчестер Сити" (Англия) - 12, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 11, "Лейпциг" (Германия) - 7, "Брюгге" (Бельгия) - 4.

В - "Ливерпуль" (Англия) - 18, "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 7, "Порту" (Португалия) - 5, "Милан" (Италия) - 4.

С - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 18, "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 9, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 9, "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - 0.

D - "Реал" (Мадрид, Испания) - 15, "Интер" (Милан, Италия) - 10, "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 7, "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2.

Путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевали: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Аякс", "Бавария", "Ювентус", "Интер", "Реал", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Спортинг", "Атлетико", "Лилль", "Зальцбург", "Бенфика".

Бомбардирскую гонку возглавляет Себастьян Алле ("Аякс"), забивший 10 мячей.

Команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов, продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы: "Зенит", "Лейпциг", "Боруссия", "Шериф", "Порту", "Севилья", "Барселона".

Жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоятся 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи пройдут в феврале-марте 2022 года.-0-