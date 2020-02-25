Определились 3 участника решающего этапа EWBL

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Женской европейской баскетбольной лиги (EWBL) определились три из четырех участников решающего этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за баскетболистками "Цмокi-Мiнск" и чешским "Брно" в "Финал четырех" пробилось новосибирское "Динамо". В четвертьфинале российская команда дважды обыграла в гостях нидерландский "Амстердам" - 89:57 и 78:76. Последний участник заключительного этапа EWBL станет известен после двух четвертьфинальных поединков между российским клубом "Ростов-Дон" и словацкой командой "Пьештяни". 26 февраля они встретятся в Ростове-на-Дону, а 29 февраля сыграют на арене словацкого клуба.

Матчи "Финала четырех" пятого сезона этого турнира пройдут 21 и 22 марта на площадке одного из его участниц.

В нынешнем розыгрыше чемпионки Беларуси успешно выступили на групповой стадии, одержав 6 викторий в семи проведенных матчах. В четвертьфинале подопечные Андрея Вавлева были сильнее российской "Ники" из Сыктывкара - 75:69 (в гостях) и 70:59 (дома). В прошлом сезоне баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли в решающем поединке за золото рижскому ТТТ со счетом 63:73. Команда из латвийской столицы является двукратным чемпионом EWBL (2016, 2019), также два титула у словацкого "Кошице" (2017, 2018).-0-