Определились чемпионы и призеры студенческой баскетбольной лиги

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном спорткомплексе РГУОР завершился финальный этап Республиканской студенческой баскетбольной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке женских команд баскетболистки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы уверенно обыграли соперниц из БГУ с результатом 100:55. В матче за бронзовые награды девушки из БГУФК без особых проблем взяли верх над командой БГПУ имени Максима Танка - 85:51.
Куда более напряженными выдались медальные встречи у мужчин. В главном финале баскетболисты БГУИР выиграли у сборной БГУФК со счетом 92:78. Обладателями бронзы стали спортсмены БНТУ, одолевшие в матче за третье место команду ГрГУ с перевесом в два очка - 71:69.
Лучшими игроками турнира признаны Яна Яхновец (ГрГУ) и Владислав Микульский (БГУИР).
Организовали соревнования Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-